Arriva nel capoluogo campano il format del canale all news ideato per portare il dibattito sul territorio. Fra gli ospiti: Carlo Bonomi, Alessio Butti, Nino Di Matteo, Alessandra Locatelli, Gaetano Manfredi, Matteo Piantedosi, Orazio SChillaci, Virginijus Sinkevicius, Svetlana Tikhanovskaya e Adolfo Urso. Showcase del venerdì con Tommaso Paradiso. Per partecipare in presenza gratuitamente basta registrarsi su skytg24.it. Le prossime tappe del 2023 a Milano, Roma e Genova

Sky TG24 Live In arriva a Napoli. Dopo la tappa di dicembre a Bergamo, il canale all news si trasferisce, il 31 Marzo e il 1° Aprile nel capoluogo campano che ospiterà per due giorni i suoi studi televisivi accogliendo una serie di appuntamenti pensati per creare sul territorio un’occasione di confronto, commento e dibattito con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della scienza, della cultura, dello spettacolo e dello sport. Sarà l’occasione per capire, approfondire e raccontare gli obiettivi che l’Italia e il mondo si devono porre per superare tutte le difficoltà della nostra epoca. E ragionare sugli strumenti necessari per affrontare i mutamenti geopolitici, economici, sociali, ambientali e culturali che, ridisegnando i modelli di società del futuro, sono diventati le priorità di tutti i grandi Paesi. La scelta del canale diretto da Giuseppe De Bellis resta quella di spiegare e contribuire a immaginare soluzioni possibili per tutte le grandi sfide che, come mai era successo prima, ci hanno posto davanti all’urgenza di trovare strade comuni e percorribili per gestire i grandi e veloci cambiamenti della società contemporanea. (SKY TG24 LIVE IN NAPOLI 2023: programma, ospiti e location)

Il direttore De Bellis: "Napoli piazza simbolo del Paese" “Il percorso di Live In nel 2023 riprende da Napoli. Un’altra piazza simbolo per il nostro Paese. Una città – ha detto Giuseppe De Bellis - che ha subito uno sviluppo economico, industriale, digitale, sociale e culturale negli ultimi anni. Non solo una città resiliente ma soprattutto una capitale moderna, motore del Sud Italia e attrattiva per investimenti nazionali e internazionali. Una trasformazione che raccontiamo tutti i giorni a Sky TG24 ma su cui accenderemo un riflettore dedicato il 31 marzo e il primo aprile. Il ringraziamento più grande va al sindaco Manfredi e all’amministrazione comunale per l’ospitalità, la fiducia e volontà di voler portare Live In a Napoli. Un progetto che poi continuerà il proprio percorso passando da Milano, Roma e Genova”.

Studio allestito al Maschio Angioino L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, è realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli che ha messo a disposizione gli spazi del Maschio Angioino dove verrà allestito lo studio tv che ospiterà anche il pubblico, composto in parte da studenti universitari e provenienti da alcuni licei locali. In questa suggestiva cornice, il canale di news accoglierà i propri ospiti, mentre chi vorrà partecipare in presenza potrà trovare tutte le informazioni necessarie su sky tg24.it