Violenta protesta nel carcere Terni: area isolata. Disordini anche

Interessate dalle proteste due sezioni entrambe di "media sicurezza", dove sarebbero state danneggiate telecamere, suppellettili e appiccato un incendio. La situazione non è ancora stata risolta: l'area del carcere è stata isolata e sono in arrivo rinforzi. Un'altra rivolta, già sedata, si è verificata anche nella casa circondariale di Spoleto

Una violenta protesta da parte di alcuni detenuti è in corso nel carcere di Terni. Secondo apprende l'Ansa, sarebbero interessate due sezioni: la H e G, entrambe di 'media sicurezza', dove sarebbero state danneggiate telecamere, suppellettili e appiccato un incendio. La situazione non è ancora stata risolta: l'area del carcere è stata isolata e sono in arrivo rinforzi. Un'altra rivolta, già sedata, si è verificata anche nel carcere di Spoleto. Secondo i dati del ministero dell'Interno aggiornati al 15 giugno 2025, a Terni sono presenti 588 detenuti a fronte di 422 posti regolamentari, mentre fra i membri della polizia penitenziaria, al 30 aprile 2025, sono in servizio 202 effettivi a fronte di una necessità di 243. Simili condizioni anche nella casa circondariale di Spoleto: stando a dati del 15 giugno 2025, a fronte di 456 posti regolamentari risultano presenti 498 detenuti. Per quanto riguarda la polizia penitenziaria i dati sono aggiornati al 30 aprile e registrano 230 agenti a fronte dei 273 previsti.

Agenti penitenziari: "Situazione grave per molte ore"

"La situazione è stata per ore molto grave - denuncia Fabrizio Bonino, segretario per l’Umbria del Sappe, il Sindacato autonomo polizia penitenziaria - in entrambe le carceri umbre sembra che i danni ai reparti coinvolti, tutti e due destinati alla media sicurezza, sono stati significativi: si pensi che persino alcuni familiari di detenuti ci hanno contattato per avere notizie sulla situazione. Purtroppo, ancora una volta, il grido d’allarme lanciato dal Sappe rimane inascoltato da un’amministrazione regionale sempre più distante e assente". "Non a caso - prosegue Bonino - buona parte dei gravi eventi critici violenti che accadono vedono protagonisti proprio detenuti assegnati da Firenze. Insomma, l’Umbria e le sue carceri sono diventate la discarica sociale della Toscana: e questo è inaccettabile! Per questo auspichiamo che la riapertura a Perugia del Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Umbria avvenga in tempi rapidi".

Le richieste del Sappe

Per il segretario generale del Sappe Donato Capece, la condotta dei detenuti violenti è "irresponsabile e gravissima: sono quotidiane le nostre denunce con le quali evidenziamo che le carceri in Umbria, in cui sono ristrette in cella quasi 1.700 persone, sono ad alta tensione: chi aggredisce un poliziotto aggredisce lo Stato e la risposta deve allora essere ferma e immediata, anche riaprendo carceri nelle isole come Pianosa". Inoltre lo stesso Capece rinnova al Dap la richiesta di potenziamento degli organici della polizia penitenziaria dei reparti regionali: "La popolazione carceraria nazionale attuale è composta per un 30% di detenuti in attesa di giudizio, 30% di detenuti extracomunitari e un 20% di tossicodipendenti".

"Il Sappe - ricorda il segretario - da decenni chiede l’espulsione dei detenuti stranieri, un terzo degli attuali presenti in Italia, per fare scontare loro, nelle loro carceri, le pene ma anche la riapertura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari dove mettere i detenuti con problemi psichiatrici, sempre più numerosi, oggi presenti nel circuito detentivo ordinari. Qui serve, forte ed evidente, la presenza dello Stato, che non può tollerare questa diffusa impunità, e servono provvedimenti urgenti ed efficaci".