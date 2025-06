Messina, si lancia dal balcone con la figlia: morta bambina di 3 mesi

Una donna di 40 anni si è lanciata con in braccio la figlia di tre mesi dal balcone della sua abitazione al primo piano nel quartiere Santa Lucia a Messina. La piccola è morta al Policlinico, dove era arrivata in gravissime condizioni ed era stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Al Policlinico è ricoverata anche la madre della piccola: anche lei era arrivata in codice rosso al pronto soccorso. La tragedia si è verificata poco prima delle 13. Madre e figlia sono precipitate dall'abitazione al primo piano: a dare l'allarme i vicini di casa, che hanno trovato la donna e la neonata per terra sul retro della palazzina. Sul posto la polizia scientifica e la squadra mobile.