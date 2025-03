Cittadinanza italiana e ius sanguinis, cosa cambia? I requisiti

L’esecutivo interviene sulle richieste che arrivano dall’estero da italo-discendenti: saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni, quindi solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. Inoltre, spiega il ministero degli Esteri, "si impone di mantenere nel tempo legami reali con il nostro Paese, esercitando i diritti e i doveri del cittadino almeno una volta ogni venticinque anni" ascolta articolo

Stretta del governo Meloni sulle richieste di cittadinanza che arrivano dall’estero per ius sanguinis, ovvero da discendenti di cittadini italiani. La riforma approvata dal Consiglio dei ministri è "di grande importanza perché punta a rinforzare il legame tra chi vuole essere cittadino italiano e l'Italia - ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani -. Non verrà meno il principio dello ius sanguinis e molti discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere la cittadinanza italiana, ma verranno posti limiti precisi soprattutto per evitare abusi o fenomeni di ‘commercializzazione’ dei passaporti italiani. La cittadinanza deve essere una cosa seria".

I dati Come spiega una nota della Farnesina, i Paesi di maggiore emigrazione italiana hanno avuto infatti negli ultimi anni un forte incremento di riconoscimenti della cittadinanza. Dalla fine del 2014 alla fine del 2024 i cittadini residenti all'estero sono aumentati da circa 4,6 milioni a 6,4 milioni: un aumento del 40% in 10 anni. E i procedimenti giudiziari pendenti per l'accertamento della cittadinanza sono oltre 60.000. Ad esempio, l'Argentina è passata dai circa 20.000 del 2023 a 30.000 riconoscimenti già l'anno successivo. Il Brasile è passato da oltre 14.000 nel 2022 a 20.000 lo scorso anno. Il Venezuela contava quasi 8.000 riconoscimenti nel 2023. Gli oriundi italiani nel mondo che potrebbero chiedere il riconoscimento della cittadinanza con la legge vigente sono potenzialmente tra i 60 e gli 80 milioni.

Le due fasi della riforma Il ministero degli Esteri spiega poi che "si procede in due fasi: alcune norme entrano in vigore subito con decreto-legge e, successivamente, si procede a una riforma organica dei requisiti sostanziali e delle procedure in materia di cittadinanza. Il decreto-legge approvato oggi prevede che gli italo-discendenti nati all'estero saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita". Poi, nella seconda fase, "con un primo disegno di legge (sempre approvato oggi) si introducono ulteriori e più approfondite modifiche sostanziali alla legge sulla cittadinanza. Si impone innanzitutto ai cittadini nati e residenti all'estero di mantenere nel tempo legami reali con il nostro Paese, esercitando i diritti e i doveri del cittadino almeno una volta ogni venticinque anni". Questo significa esercitare una delle seguenti azioni: votare, rinnovare il passaporto, aggiornare la carta d'identità o mantenere una situazione anagrafica regolare, ad esempio pagando le tasse.