Essere apolidi in Italia, come si vive senza cittadinanza

Un report Unhcr ha monitorato la presenza degli apolidi nel Paese e suggerito buone pratiche per tutelarne i diritti. Ma, intanto, sono migliaia che ancora non possono andare a scuola o accedere adeguatamente a cure sanitarie, pur essendo nati e cresciuti in Italia. Nedzad Husovic, 33enne, apolide e romano dalla nascita, ha dovuto interrompere la scuola a 16 anni e rinunciare alla laurea, ma lavora in Italia da 12 anni. “Siamo invisibili”