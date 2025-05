In contesti di guerra come Gaza, vivere le mestruazioni è un incubo ulteriore: mancano milioni di assorbenti e acqua pulita per lavarsi. Così molte donne sfollate sono costrette a tagliare piccoli pezzi delle tende in cui si riparano, per usarli come sostituti dei prodotti per il ciclo, rischiando gravi infezioni. Ma la povertà mestruale non riguarda solo i Paesi poveri: in Italia una persona su sei non può permettersi assorbenti e tamponi