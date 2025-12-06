Rage bait, perché vogliamo così tanto provocare odio e rabbia online?

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Nel 2025 la parola dell’anno è “rage bait”: l’esca digitale che trasforma la rabbia in violenza e la manipolazione in intrattenimento. Un viaggio nella nostra guerra online, tra memoria corta, algoritmi e indignazioni pilotate