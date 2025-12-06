Cresciuto in Texas, ha fatto del viaggio la sua vera essenza, anche come cantautore. Una vita spesso al limite, in cui la musica è stata sempre centrale. Gli Stati Uniti in cui non si riconosce, la vita in Europa e le canzoni. La rinascita dopo la pandemia dall’altro lato dell’oceano. E il legame con l’Italia, dove è stato in più occasioni per suonare ed è stato sempre ben accolto: abbiamo incontrato Micah P. Hinson, ecco la nostra intervista