Cronaca
La storia dei serial killer neonazi “Ludwig” è tutta da (ri)scrivere
La giornalista Alessandra Coppola ha raccolto per anni materiale sui serial killer che dal ‘77 all’84 seminarono una scia di omicidi e attentati, dal Nord-Est a Monaco di Baviera. Nel libro "Il fuoco nero" ricostruisce la loro storia criminale: “Non si trattò solo di due folli legati da un'amicizia morbosa. Ludwig - racconta a Sky Tg24 - è stato ben altro"
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi