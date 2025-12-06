La storia dei serial killer neonazi “Ludwig” è tutta da (ri)scrivere

La giornalista Alessandra Coppola ha raccolto per anni materiale sui serial killer che dal ‘77 all’84 seminarono una scia di omicidi e attentati, dal Nord-Est a Monaco di Baviera. Nel libro "Il fuoco nero" ricostruisce la loro storia criminale: “Non si trattò solo di due folli legati da un'amicizia morbosa. Ludwig - racconta a Sky Tg24 - è stato ben altro"