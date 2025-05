Il ritorno in Italia per tre date a Taranto, Lido di Camaiore e Udine, dove porterà uno show con molti brani dell’ultimo album "All born Screaming". Il successo ai Grammy 2025, dove ha ricevuto quattro premi, condiviso pensieri (e champagne!) con Kim Gordon, una delle artiste che ama di più. E l’episodio di Gossip Girl, a cui ha preso parte anni fa, perché i Sonic Youth avevano cantato in una puntata precedente della serie: abbiamo incontrato St.Vincent, ecco la nostra intervista all’artista più cool che mai