Referendum, Schlein: Più voti che per Meloni. Maggioranza: Rafforzati

Quorum fallito per i cinque referendum abrogativi sui temi del lavoro e della cittadinanza. L'affluenza alle urne si è fermata appena sopra il 30%, impedendo il raggiungimento della maggioranza necessaria. Il centrodestra esulta, con il senatore di FdI Giovanbattista Fazzolari che parla di "governo rafforzato e sinistra indebolita". Sul fronte dell'opposizione, la segretaria del Pd Elly Schlein osserva che "oltre 14 milioni" sono andati alle urne, "più di quelli che hanno votato la destra" mandando la premier Meloni al governo. Poi ribadisce: “La battaglia non finisce oggi”. Il leader della Cgil Maurizio Landini incassa la sconfitta e ammette la delusione: “Non è una giornata di vittoria" e “l'obiettivo era raggiungere il quorum: è chiaro che non lo abbiamo raggiunto”, ha detto. Però non alza bandiera bianca: “Oltre 14 milioni di votanti chiedono risposte: sono un numero importante, un punto di partenza”.

Schlein: "14 milioni di elettori dicono no a questo governo" "Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma i referendum toccavano questioni che riguardano la vita di milioni di persone ed era giusto spendersi. Lavoro e cittadinanza sono temi costitutivi per una forza progressista come il Pd. La battaglia non finisce oggi", ha commentato Elly Schlein in un'intervista a Repubblica all'indomani dei risultati dei referendum. Per la segretaria dem, "dopo questo fine settimana l'alternativa è più vicina grazie alla straordinaria piazza di sabato per Gaza" a Roma, che ha visto la partecipazione di 300mila persone, "e per i 14 milioni che sono andati a votare nonostante premier e maggioranza invitassero a fare l'opposto". Poi rimarca: "Oggi la destra esulta, faccia pure: ne riparliamo alle politiche, dove non sarà l'astensionismo a salvarli". Schlein: "Più voti al referendum di quelli che ottenne Meloni" Commentando l'astensionismo, la segretaria del Pd sottolinea che "noi siamo contenti per i 14 milioni di elettori che hanno votato, loro per quelli che non sono andati". Poi attacca la maggioranza: "Hanno fatto una vera e propria campagna di boicottaggio politico e mediatico, ma hanno ben poco da festeggiare: ai referendum ha votato più gente di quella che lo fece per mandare Meloni al governo".