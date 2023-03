Live In Napoli, intervista alla testimone di giustizia Marianna Castro

La testimone di giustizia, intervistata da Massimiliano Giannantoni, già ascoltata dalle procure di Caltanissetta e Firenze, è la ex compagna di Giovanni Peluso, un poliziotto accusato recentemente di concorso esterno in associazione mafiosa. La Castro rivela alcuni fatti accaduti il giorno prima degli attentati di mafia del 1993

A pochi mesi dal trentennale dagli attentati del 1993 a Roma, Firenze e Milano, a Sky Tg24 Live in Napoli parla Marianna Castro, una testimone di giustizia, intervistata da Massimiliano Giannantoni. La donna, già ascoltata dalle procure di Caltanissetta e Firenze, è la ex compagna di Giovanni Peluso, un poliziotto accusato recentemente di concorso esterno in associazione mafiosa. La Castro rivela alcuni fatti ,accaduti il giorno prima delle stragi, che coinvolgono oltre al suo ex compagno, anche Giovanni Aiello detto “Faccia da mostro” e due misteriose donne (LIVE IN NAPOLI, LA PRIMA GIORNATA IN DIRETTA).