Humanitas rilancia il progetto AYA per giovani pazienti oncologici

Torna per il terzo anno consecutivo il sostegno della Fondazione Humanitas per la Ricerca al Progetto AYA (“Adolescents & Young Adults”), programma dedicato ai giovani tra i 16 e i 39 anni colpiti da patologie onco-ematologiche. Il progetto punta a offrire un supporto multidisciplinare – clinico, psicologico e sociale – a una fascia di pazienti spesso trascurata, che si trova ad affrontare la malattia in una fase cruciale della vita. Durante la giornata del 25 giugno, è stata raccontata anche la storia di Giulia, attrice 25enne affetta da un raro sarcoma cardiaco. Curata con un delicato auto-trapianto di cuore realizzato grazie al lavoro del team multidisciplinare di Humanitas e con il supporto del 3D Innovation Lab e del Simulation Center, Giulia è tornata sul palco con lo spettacolo “Heart Race”. La sua esperienza testimonia l’efficacia di un approccio clinico integrato, ma anche l’importanza del sostegno umano e relazionale offerto dal programma AYA.

Iniziative e tecnologie avanzate

Tra i progetti più avanzati c’è SMART AYA, che usa l’Intelligenza Artificiale per analizzare le caratteristiche dei tumori tipici di questa fascia d’età (come sarcomi, tumori alla mammella e alla tiroide), confrontandoli con quelli degli adulti per individuare trattamenti più efficaci. L’obiettivo è colmare un gap ancora presente tra oncologia pediatrica e per adulti, offrendo percorsi personalizzati e inclusivi per i giovani pazienti. In visita ai laboratori e agli spazi dedicati, Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo hanno rinnovato il loro sostegno alla Fondazione, lanciando un appello per la raccolta fondi e la destinazione del 5xmille alla ricerca: "Siamo felici di essere ancora una volta al fianco di Humanitas – ha detto il conduttore – perché crediamo nel valore concreto del lavoro svolto da medici, ricercatori e operatori sanitari. Il progetto AYA dà speranza ai ragazzi e alle loro famiglie, e merita il nostro sostegno".