Tumori, test rivela chi non risponderà alla chemioterapia. Lo studio

I dati della ricerca dell'Università di Cambridge, derivanti dall'analisi di 840 persone con diverse forme tumorali, hanno permesso di classificare i pazienti in due categorie: "resistenti alla chemioterapia" o "sensibili"

All’Università di Cambridge, grazie ai finanziamenti del Cancer Research UK, un team di ricercatori ha sviluppato un test in grado di prevedere con successo se il cancro sarà in grado di resistere alle forme di trattamento chemioterapico. Questo test si basa sull’osservazione dei cambiamenti del Dna all’interno del tumore, detti segni di instabilità cromosomica (Cin). I dati, derivanti dall’analisi di 840 pazienti con diverse forme tumorali, sono stati utilizzati per verificare l’attendibilità del test, classificando successivamente i pazienti in due categorie: “resistenti alla chemioterapia” o “sensibili”. I pazienti sono stati poi assegnati a un diverso tipo di trattamento chemioterapico, al fine di verificare quanto tempo ci volesse prima che la chemioterapia smettesse di funzionare.

L'obiettivo: evitare la chemioterapia se non efficace Il test è risultato efficace nel prevedere con precisione la resistenza al trattamento di tre tipi comuni di chemioterapia: a base di platino, antracicline e taxani. Secondo lo studio di Cancer Research UK, ogni anno in Inghilterra decine di migliaia di persone si sottopongono a questo tipo di cure, tuttavia la chemioterapia, pur essendo una forma efficace di trattamento del cancro, può risultare tossica sia per le cellule sane sia per le cellule tumorali con la possibile presenza di effetti collaterali. L'obiettivo del team di ricerca, quindi, è quello di prevedere l'efficacia di ciascun tipo di terapia, evitando così di sottoporre i pazienti alla chemioterapia quando gli effetti collaterali sono maggiori dei benefici.