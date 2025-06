Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, oggi la cerimonia

Oggi 27 giugno si celebra a Venezia la cerimonia nuziale tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, culmine di una settimana di festeggiamenti esclusivi tra yacht di lusso, ospiti internazionali e massima sicurezza sull’isola di San Giorgio Maggiore. Dall’arrivo della coppia nella città lagunare sono stati individuati vari luoghi esclusivi e blindati: dall’Aman Venice al Gritti Palace fino all’Arsenale. Sull’isola di San Giorgio Maggiore si svolgerà la cerimonia principale, con un grande spettacolo pirotecnico atteso in laguna. Circa 200 invitati vip, tra cui Kim Kardashian, Orlando Bloom e Oprah Winfrey, sono arrivati via yacht e jet privati. Tra i partecipanti anche la regina Rania di Giordania e Tom Brady. I mega yacht “Arience” e “Kisnet” arrivati in Laguna sono uno dei simboli della sfarzosità dell’evento. Le misure di sicurezza sono massicce, con canali pattugliati e zone chiuse attorno ai chiostri e alla cerimonia. Non sono mancate in questi giorni le proteste: attivisti di Extinction Rebellion hanno manifestato in piazza San Marco invitando a “No Bezos”. Il magnate ha donato 3 milioni di euro a Venezia, mentre la spesa per il matrimonio si aggira tra i 10 e 30 milioni, meno dello 0,013% del suo patrimonio stimato in 230 miliardi di dollari. L’attenzione mediatica resta altissima, tra glamour, critica sociale e riflessioni sul futuro della città lagunare.

