Jeff Bezos e Lauren Sanchez a nozze nella città sull'acqua

Fuori dal comune

Secondo Page Six, Jeff Bezos e la fidanzata avrebbero inviato in questi giorni le partecipazioni per il loro attesissimo matrimonio. Non è ancora chiaro quale sarà la portata della prossima festa e se questa interferirà con il progetto di Bezos di far volare la futura moglie su uno dei razzi Blue Origin assieme a un equipaggio di sole donne che includerebbe anche la cantante Katy Perry e la anchor della Cbs Gayle King. La 31esima missione del New Shepard e delle sue "esploratrici" spaziali è stata messa in programma questa primavera.