Katy Perry e la fidanzata di Jeff Bezos voleranno nello Spazio

Un team composto da sei donne e guidato dalla compagna del patron di Amazon, Lauren Sanchez. Ancora non c'è una data ufficiale ma da Blue Origin hanno fatto sapere che la missione partirà in primavera

Katy Perry andrà nello Spazio. La pop star americana volerà tra le stelle sul razzo Blue Origin in compagnia di Lauren Sanchez, fidanzata del patron di Amazon Jeff Bezos. Non viaggeranno da sole ma in un team di sei persone, tutte donne, composto da Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King e Kerianne Flynn. A renderlo noto è la stessa compagnia di Bezos. Lauren Sanchez, che ha messo insieme la missione, come fanno sapere da Blue Origin, “è onorata di guidare un team di esploratori in una missione che metterà alla prova le loro prospettive sulla Terra, li autorizzerà a condividere le proprie storie e creerà un impatto duraturo che ispirerà le generazioni future”.

Partenza in primavera Una data ufficiale non è ancora stata comunicata ma da Blue Origin fanno sapere che il volo partirà in primavera. Questa missione sarà l'undicesimo volo umano del programma New Shepard e il trentunesimo nella sua storia. Ad oggi, il programma ha portato 52 persone al di sopra della linea Kármán, il confine dello spazio riconosciuto a livello internazionale. Questo è il primo equipaggio di volo interamente femminile dal solo volo spaziale di Valentina Tereshkova nel 1963.

L'equipaggio A bordo della missione ci saranno solo donne: tutte affermate ma provenienti da ambienti anche molto lontani da quelli spaziali. Partendo dalla fidanzata di Jeff Bezos: Lauren Sanchez è una giornalista, vincitrice di un premio Emmy, autrice del New York Times, pilota, vicepresidente del Bezos Earth Fund e madre di tre figli. La sua esperienza come pilota di elicottero e imprenditrice nel settore dell'aviazione le ha fatto guadagnare l'Elling Halvorson Vertical Flight Hall of Fame Award nel 2024. Kerianne Flynn, dopo anni di carriera nella moda e nelle risorse umane, ha aperto una comunità noprofit a favore del lavoro e della giusta retribuzione. Gayle King è una giornalista, co-conduttrice di CBS Mornings, redattrice di Oprah Daily e presentatrice radiofonica. Amanda Nguyen è una ricercatrice di bioastronautica e ha lavorato all'ultima missione della NASA. Per la sua difesa dei sopravvissuti alla violenza sessuale, è stata nominata per il premio Nobel per la pace e premiata come donna dell'anno dal Time. Aisha Bowe è una ex scienziata della NASA, imprenditrice e sostenitrice globale di STEM. E infine Katy Perry, pop star americana di fama mondiale.