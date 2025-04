Olo, il nuovo colore scoperto dagli scienziati grazie al laser

Si chiama "olo" ed è un nuovo colore scoperto grazie a un laser. A renderlo noto è uno studio pubblicato su Science Advances ed effettuato da un gruppo di ricerca coordinato dall’Università di Berkeley, San Francisco. Questo nuovo colore è simile a un intenso verde-bluastro e sarebbe stato visto finora solo dai cinque volontari selezionati dai ricercatori statunitensi che hanno partecipato ad un esperimento ad hoc, in cui specifiche cellule negli occhi, in particolare sulla retina, sono state stimolate da impulsi laser. Si tratta quindi di un processo che non potrebbe mai verificarsi con la luce naturale, rendendo il colore impossibile da vedere se non mediante tali stimolazioni artificiali.