Galileo, Festival della Scienza e dell'Innovazione: programma

Sabato 10 maggio ci sarà la presentazione dei cinque libri finalisti per il Premio Galileo, che celebra la divulgazione scientifica e il pensiero critico. Gli autori Nello Cristianini, Laura Crucianelli, Vittorio Lingiardi, Alfonso Lucifredi e Michele Pompei discuteranno delle loro opere in un confronto stimolante sulle questioni più urgenti della scienza e della tecnologia.

Il Galileo Festival della Scienza e Innovazione, giunto alla tredicesima edizione, si terrà a Padova dal 9 all'11 maggio. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti in Italia per esplorare le frontiere dell'innovazione scientifica e tecnologica. Gli incontri di quest’anno toccheranno temi cruciali come la space economy, l'intelligenza artificiale (AI) , le scienze della vita, la robotica e l'energia, sotto la direzione di Giovanni Caprara, saggista e editorialista scientifico del Corriere della Sera. La manifestazione nasce infatti dalla volontà di fare luce su tematiche di grande attualità, tra cui i cambiamenti radicali portati dall'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, le innovazioni mediche che stanno aprendo nuovi orizzonti nella cura delle malattie, e le soluzioni tecnologiche per un futuro più sostenibile.

Occasioni per i giovani

Un'attenzione particolare verrà rivolta anche alla Space Economy, un settore in rapida espansione che avrà uno spazio dedicato in cui esperti come Massimo Claudio Comparini e Walter Cugno discuteranno delle tecnologie spaziali emergenti e delle implicazioni per la vita quotidiana e l'ambiente. Sarà inoltre esplorato il ruolo fondamentale dell'AI in vari ambiti, dalla medicina alle scienze sociali, con contributi da parte di specialisti come Gianfranco Bilardi e Antonio Zoccoli. Il Galileo Festival offre inoltre l’opportunità a un centinaio di studenti provenienti dalle università più prestigiose, di interagire con i protagonisti dell'innovazione e partecipare a sessioni formative mirate.