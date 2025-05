Luna piena dei Fiori a maggio: come e quando vederla

La Luna Piena di questo mese abbellirà il cielo il 12, brillando vicino alla stella Zubenelgenubi della Bilancia. Il termine lo dobbiamo ai nativi americani. Per loro, infatti, questo è il periodo culmine in cui i fiori sbocciano e la natura fiorisce

Occhi all’insù il 12 maggio, per ammirare la prossima Luna piena. Stavolta tocca alla cosiddetta “Luna dei fiori”, chiamata così tradizionalmente in omaggio al mese che la ospita, quello in cui la natura sboccia forte e rigogliosa, riempiendosi di colori. Per ammirarla l’appuntamento è per domani alle ore 16:56. È in questo preciso momento che il nostro satellite raggiungerà il picco di luminosità e visibilità, ma per chi non potrà assistere, nessun problema. Ricordiamo che per ammirare la Luna piena si può osservare il cielo anche nelle notti immediatamente precedenti e successive a questa data.

Significato del nome

Il termine “Luna dei Fiori” lo dobbiamo ai nativi americani. Per loro, infatti, Maggio è il periodo culmine in cui i fiori sbocciano e la natura fiorisce. Il terreno intrappola il calore proveniente dai raggi solari, Ma non solo! E’ anche ricco di vapore acqueo: habitat perfetto per stimolare la crescita delle più svariate specie vegetali.