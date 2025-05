Il calendario lunare di maggio 2025

Immersi in una distesa di margherite, violette e campanule in fiore ci ritroveremo, nella notte del 12 Maggio, illuminati da un’accecante luna piena. La Luna dei Fiori sarà tale esattamente alle ore 18:58, in tutta la sua pienezza.

A Maggio l’aria profuma di primavera e il cielo notturno si veste di mille colori! È la stagione in cui sbocciano i fiori, pertanto la notte del 12 Maggio ci regalerà una meravigliosa Luna piena di color bianco brillante: la “Luna dei Fiori”.

Perché si chiama così?

Il termine “Luna dei Fiori” arriva dai nativi americani. Per loro, infatti, Maggio è il periodo culmine in cui i fiori sbocciano e la natura fiorisce. Il terreno intrappola il calore proveniente dai raggi del solare, Ma non solo! E’ anche ricco di vapore acqueo: habitat perfetto per stimolare la crescita delle più svariate specie vegetali.

Miti e leggende sulla Luna dei Fiori

Sono molte le culture che onorano la Luna piena di Maggio. Per i popoli buddhisti, ad esempio, la Luna dei fiori è conosciuta come “Vesak”: un giorno di festa in cui si celebra il Buddha. Per i nativi del Nord America, invece, la Luna di Maggio è detta “Luna della semina del mais”, proprio perché in questo mese si esegue la semina del granoturco.

Conosciuta anche con un altro nome

Mentre, per alcune tribù indigene, si parla di “Luna del latte”. A maggio, infatti, i pascoli sono molto verdeggianti. Le mucche e le pecore, cibandosi di quell’erba, producono del latte ricco di nutrienti, soprattutto nelle notti di luna piena. Da qui il soprannome di “Luna del latte”.