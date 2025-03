Ecovacs, arriva il nuovo robot DEEBOT T50 PRO OMNI

E per chi cerca un livello di automazione ancora più avanzato, la versione PRO OMNI integra la tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI, capace di riconoscere gli ostacoli in tempo reale e adattare la pulizia per una copertura ancora più efficace, senza lasciare nulla al caso.

OMNI All-In-One: zero manutenzione, massima comodità

A rendere l’esperienza ancora più comoda c’è la stazione OMNI All-in-One, che trasforma la pulizia in un processo completamente automatizzato. Il DEEBOT non solo si svuota da solo, ma lava anche il mocio con acqua calda a 75°C, lo asciuga con un flusso d’aria calda a 45°C e, nella versione PRO OMNI, dosa automaticamente la soluzione detergente per un lavaggio sempre ottimale. E grazie all’assistente vocale YIKO, il controllo diventa ancora più semplice: basta un comando per far partire la pulizia o personalizzarla in base alle esigenze del momento.