SBS guarda al futuro con The Next 2025, tra innovazione e multibrand

L’SBS Café di Milano ha ospitato la sesta edizione di The Next, un appuntamento che ha celebrato trent’anni di evoluzione tecnologica e visione sostenibile

La sesta edizione di The Next, tenutasi presso l’SBS Café di Milano, ha rappresentato un momento chiave per l’azienda piemontese, che celebra quest’anno i suoi trent’anni. Con il motto “Next to you, Next to the future”, SBS ha ribadito il proprio impegno nell’ascolto dei clienti e nell’anticipazione delle tendenze. L’evento ha visto la partecipazione di centinaia di ospiti e ha offerto un’occasione di confronto sulle novità del settore, con un format rinnovato e una forte attenzione alla strategia multibrand.

Tecnologia e design per la vita quotidiana

Tra le novità presentate spiccano le nuove linee di accessori per energia e mobilità, come la collezione Flexi dal design pieghevole, i powerbank Infinity con tecnologia LiFePO4 e la linea Qi2 per la ricarica wireless mentre è sempre alto l’interesse per i caricabatterie dotati di schermo LCD per monitorare in tempo reale il livello di carica dei dispositivi. Grande attenzione anche alla protezione dei device, con il kit OneSet e la collaborazione con D3O, azienda leader a livello mondiale nella protezione da urti, vibrazioni e affaticamento. In ambito audio si annunciano interessanti i nuovi Smart Buds TWS: integrano funzionalità AI avanzate, tra cui traduzione in tempo reale e trascrizione vocale, posizionandosi nella fascia premium del mercato. Altro punto importante, la partnership con Google, che ha affidato a SBS la distribuzione esclusiva per l’Italia degli accessori originali Made by Google destinati alla serie Google Pixel.

Strategie multibrand e nuove sinergie

SBS ha rafforzato la propria presenza internazionale con l’acquisizione del brand tedesco di elettronica di consumo Vivanco, completando un processo iniziato nel 2023. Questo passo strategico amplia l’offerta e consolida il posizionamento europeo dell’azienda. Parallelamente, prosegue la crescita dei brand Himage, case&me, PURO e doodroo, ciascuno con proposte innovative che spaziano dal design alla protezione per l’arte digitale, fino agli accessori per chi viaggia e per il mondo Apple.

Sostenibilità e servizi su misura

Con il progetto NEXT TO ZERO, SBS rinnova il proprio impegno verso un futuro a basso impatto ambientale, sociale ed economico. Tra le iniziative: riduzione della plastica, uso di energia rinnovabile, economia circolare e prodotti certificati GRS. L’azienda continua inoltre a innovare nei servizi con soluzioni come HYPER Hybrid Glass Protection e progetti ad hoc per il retail, dimostrando una visione concreta e responsabile del futuro.