Pop-up store OPPO-Davide Vavalà, lo smartphone è un’opera d'arte

Oltre 5.500 visitatori e centinaia di post social per l’installazione artistica ispirata alla Serie Reno13, tra tecnologia, moda e creatività

Dal 9 al 13 maggio Piazza Gae Aulenti si è trasformata in un punto d’incontro tra arte e innovazione grazie al pop-up store di OPPO, realizzato in collaborazione con il giovane designer Davide Vavalà, noto per la sua arte caratterizzata da elementi astratti dinamici e colori vibranti, molto apprezzata dal pubblico giovane. L’evento ha attirato più di 5.500 visitatori, diventando un fenomeno virale sui social con l’hashtag #butterflyvibe. Al centro dell’installazione, le opere ispirate alla nuova Serie Reno13, che fonde estetica naturale e tecnologia avanzata, con un design che richiama la leggerezza e l’eleganza delle farfalle (qui la nostra recensione del Reno13 Pro).