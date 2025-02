I.A., design, prestazioni: OPPO presenta la nuova Reno13 Series

La serie Reno13, lo dicevamo, offre una resistenza all’acqua diversa dagli altri telefoni: non solo i dispositivi sono protetti contro gli schizzi d’acqua fino a 80 gradi ma possono anche rimanere immersi fino a due metri di profondità per trenta minuti, e mentre sono immersi supportano la registrazione di foto e video subacquei, senza l’uso di custodie esterne. L’Underwater Mode regola il colore per scatti realistici e privi di distorsioni mentre un meccanismo di drenaggio con un solo tocco espelle l’acqua dal dispositivo in pochi secondi per mantenere prestazioni ottimali. Il telefono non è adatto però ad un’immersione in acqua clorata o salata, quindi meglio non usarlo la prossima estate per fare snorkeling!