Google I/O 2025, tutte le anticipazioni e le novità attese

È tutto pronto per uno degli eventi tecnologici più attesi dell'anno, il Google I/O 2025. In programma il 20 e il 21 maggio allo Shoreline Amphitheater di Mountain View, in California, la kermesse del colosso tech rappresenta da sempre un'occasione unica per conoscere le novità prodotte dall'azienda di Menlo Park. Dedicata quest'anno all'intelligenza artificiale, la manifestazione vedrà protagonisti sviluppatori e tecnici che annunceranno e presenteranno al pubblico tutti i nuovissimi dispositivi Google.