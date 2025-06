Chi cucinerà al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez? Le ipotesi

Da oggi, 26 giugno, a sabato, la laguna sarà il cuore pulsante di un evento senza precedenti: tre giorni di celebrazioni per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, tra hotel a sette stelle, yacht ed esibizioni private. Tra le domande dei più curiosi, spicca il quesito su chi sia lo chef selezionato dai due sposi per deliziare il palato dei 200 ospiti in arrivo da tutto il mondo per il grande evento ascolta articolo

I festeggiamenti per il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono alle porte. Una cerimonia che si preannuncia essere “da favola”, con circa 250 ospiti nella splendida cornice di Venezia. Tra le domande dei più curiosi, sorgono quelle sull’identità dello chef selezionato dai due sposi per il matrimonio: i nomi ipotizzati sono Massimo Bottura, i fratelli Alajmo, e Alessandro Borghese. Seguono altri istituzioni celebri della cucina italiana come la famiglia Cerea, Cracco e Cannavacciuolo. Consultati uno a uno, i papabili candidati si sono dichiarati “non coinvolti”, smentendo ogni speculazione. Non si tratterebbe nemmeno di Enrico Bartolini, che a Venezia ha da poco firmato il “Glam” (due stelle Michelin).

In pole position il nome di Fabrizio Mellino Tra le ipotesi, c’è anche chi punta il dito su chef stranieri, ma in cima alle classifiche dei cuochi più probabili per le nozze ci sono nomi italiani. In prima posizione, spicca il nome di Fabrizio Mellino, il più giovane tra le stelle Michelin d'Italia (classe 1991), di stanza al Quattro passi di Nerano, provincia di Napoli. Nonostante gli scetticismi sulla sua provenienza (Mellino è uno chef della Costiera, non della Laguna), il suo nome non sarebbe sconosciuto alla coppia Bezos-Sanchez. Il multimiliardario americano, infatti, giusto un anno prima, durante un viaggio assieme alla moglie e all’amico Magic Johnson a bordo dello yacht Koru, si era concesso una cena al Quattro passi dalla famiglia Mellino, con tanto di foto ricordo di rito. Cena che, ipotizzano in molti, potrebbe essere servita da sopralluogo per la coppia in vista delle nozze. Ad alimentare questa teoria è anche la sospetta chiusura del ristorante dal 25 fino al 28 giugno, proprio in concomitanza con il matrimonio. Approfondimento Matrimonio Bezos, l'Aman Venice è l'hotel dove alloggeranno gli sposi

"No comment" per il catering E il catering? Il primo nome che gira è quello della società pisana Federico Salza, con un'esperienza di 125 anni nei ricevimenti di lusso. Al telefono però i titolari hanno scelto di non esprimersi: “No comment”. Identica risposta data dal bartender del prestigioso Duke Bar di Londra, Alessandro Palazzi, noto soprattutto per i suoi leggendari Martini. Approfondimento Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez, trapelato l'invito alle nozze