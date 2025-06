Matrimonio Jeff Bezos, dai 27 abiti della sposa al catering

Bezos ha anche rinunciato a far arrivare il suo maxi yacht da 130 metri, Koru, la più grande barca a vela al mondo, in laguna. Non ci sarà nemmeno lo yacht di supporto Abeona, una nave-garage che trasporta auto di lusso, moto d’acqua e un elicottero con piazzola d’atterraggio pilotato dalla moglie. L’agenzia che si occupa dell’evento è la londinese Lanza & Baucina, già responsabile del matrimonio di George Clooney e di molti altri vip di tutto il mondo: per gli spostamenti degli ospiti sono stati noleggiati oltre 30 motoscafi privati (in legno pregiato, con cuscini di velluto e sigilli personalizzati). A bordo ci saranno anche uomini della sicurezza in borghese, ex Marines arruolati per l’occasione.