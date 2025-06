Bezos-Sanchez, le tappe di una love story nata da uno scandalo

Introduzione

Le nozze dell’anno che stanno animando Venezia in questi giorni, quelle tra il multimiliardario Jeff Bezos e Lauren Sanchez, arrivano dopo una storia d’amore prima tormentata e, a tratti, “scandalosa”, poi particolarmente romantica e felice. Una relazione che, per diverso tempo, è stata al centro di siti e media che si occupano di gossip. Ma non solo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla loro storia.