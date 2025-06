Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, tutti i dettagli

Lauren Sanchez è una giornalista, autrice e filantropa statunitense di origini messicane. Dopo gli studi in comunicazione alla University of Southern California, inizia la sua carriera come assistente a KCOP-TV, diventando poi reporter e presentatrice per Fox Sports Net, Extra e Good Day L.A. Nel 2005 diventa la prima conduttrice di So You Think You Can Dance e, successivamente, compare anche in alcuni film come Fight Club e I Fantastici Quattro. Fondatrice di Black Ops Aviation, Sanchez è anche pilota certificata. Nel 2024 ha pubblicato il libro per bambini The Fly Who Flew to Space, entrato nella classifica dei bestseller del w York Times16. Quest'anno parteciperà al volo spaziale di Blue Origin, diventando una delle prime giornaliste a raggiungere lo spazio

