Jeff Bezos e Lauren Sanchez, la festa sul maxi yacht prima delle nozze

La coppia è stata paparazzata durante uno "schiuma party" ssulla grande imbarcazione di lui. Non è chiaro se la festa sia stata organizzata per celebrare le prossime nozze a Venezia o per il 19esimo compleanno del figlio della Sánchez, Evan

Tutto pronto per le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia . Nonostante le polemiche dei residenti e le proteste dei comitati per la tutela della città, questo matrimonio "s’ha da fare": il fondatore di Amazon e l'ex giornalista televisiva si sposeranno nel corso di un evento che durerà per ben tre giorni, dal 24 al 26 giugno. Nell’attesa, i futuri sposi sono stati paparazzati sullo yacht di lui durante uno "schiuma party" che, secondo le ipotesi, potrebbe inaugurare i festeggiamenti matrimoniali.

L’evento

Tra le bolle e la schiuma del party organizzato sul maxi-yacht di Bezos, i due (quasi) sposi si sono divertiti con amici e familiari, prima del grande giorno. Le fotografie pubblicate li ritraggono "rimbalzare" su enormi palle da spiaggia blu, rosa e giallo, per poi tuffarsi al largo delle coste Europee (non è precisato dove) e fare il bagno. Non è stato specificato se questa festa fosse stata organizzata per celebrare le prossime nozze della coppia — che il fratello della sposa ha paragonato al sontuoso matrimonio del 1981 tra la principessa Diana e il principe Charles — o se fosse per il 19esimo compleanno del figlio della Sánchez, Evan, che cadeva lo stesso giorno.