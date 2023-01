2/8 ©IPA/Fotogramma

Con il termine 41 bis si fa riferimento all’articolo previsto dall’ordinamento penitenziario italiano che prevede una forma di detenzione particolarmente rigorosa, cui sono destinati gli autori di reati in materia di criminalità organizzata, per impedire loro di rimanere in contatto con le associazioni di cui fanno parte

41 bis, cosa prevede il regime del carcere duro