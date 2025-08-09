Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24
Aperture dei giornali dedicate agli sviluppi delle guerre in Ucraina e a Gaza. Trump, che ha annunciato che il vertice con Putin si terrà in Alaska il 15 agosto, aveva sondato la possibilità di ospitarlo a Roma, ottenendo il rifiuto di Putin ("L'Italia è troppo filo-Kiev"). Tra i punti che verranno discussi, la cessione a Mosca del Donbass e della Crimea. La comunità internazionale, intanto, chiede a Netanyahu di fermare il progetto di occupazione di Gaza, con la Germania che sospende le forniture militari
- Per porre fine al conflitto in Ucraina arriva il piano di Stati Uniti e Russia, che prevede la cessione di territori a Mosca. Il presidente americano Trump, che il 15 agosto si incontrerà con il capo del Cremlino Putin in Alaska, aveva telefonato alla premier Meloni per sondare la possibilità di tenere il summit a Roma. Ma è arrivato il rifiuto da parte dello zar, secondo cui "l'Italia è troppo filo-Kiev". Medioriente, dal Regno Unito all'Ue la comunità internazionale chiede a Israele di fermare il suo piano di occupazione di Gaza
- Dall'Onu all'Ue, dal Regno Unito ai Paesi arabi, la comunità internazionale condanna la decisione israeliana di occupare Gaza e chiede al governo Netanyahu di fermare il piano appena approvato. La Germania sospende persino la fornitura di armi allo Stato ebraico. Ma gli Stati Uniti non fermano l'operazione. Il presidente americano Trump ha sondato la disponibilità di ospitare a Roma il vertice per l'Ucraina: da Mosca è arrivato tuttavia un secco rifiuto, dovuto al fatto che la premier Meloni viene ritenuta "troppo filo-Kiev"
- Gelo degli Stati Uniti sul piano del premier israeliano Netanyahu per l'occupazione di Gaza, il cui svuotamento è previsto "entro il prossimo 7 ottobre". Il progetto di deportazione di massa dell'ultradestra prevede che i gazawi vengano trasferiti nella Somalia controllata dalle forze arabe. La Germania ferma le forniture di armi allo Stato ebraico. Guerra in Ucraina, il presidente americano Trump annuncia che per arrivare a una tregua si dovranno cedere territori a Putin: un cessate il fuoco, insomma, in cambio del Donbass e della Crimea
- Il presidente americano Trump ha chiesto alla premier Meloni la disponibilità a ospitare l'incontro con il capo del Cremlino Putin per congelare la guerra in Ucraina, ma Mosca ha posto il veto perché ritiene l'Italia "troppo filo-Kiev". Emergono i primi dettagli del possibile piano di pace: la Russia dovrebbe tenere Donbass e Crimea, congelando in cambio le linee del fronte. Intanto il governo italiano, in un documento del ministero degli Affari europei propone eurobond per finanziare le nuove spese militari e uno scudo missilistico integrato
- Si accende la nuova Inter: i nerazzurri di Chivu vincono a Monaco in 10 uomini per l'espulsione di Calhanoglu. Protagonisti Lautaro e Bonny, che segnano due super gol. Milan, pressing su Hojlund: il Manchester United apre al prestito, ma va convinto il bomber danese. Psg, Donnarumma da re a esubero: c'è il forte interesse del Manchester City per il portierone italiano campione d'Europa. Intesa totale tra il Napoli e l'Atletico Madrid per il trasferimento in Spagna di Raspadori
- Leoni, lo sgarbo del Milan: i rossoneri possono strappare all'Inter il talento del Parma, sfruttando il fatto che il neo-tecnico del Diavolo ha un ottimo rapporto con Cherubini, ds dei crociati. Una strada percorribile solo se Thiaw finisce al Newcastle. Ausilio, ds dei nerazzurri, deve prima cedere Bisseck e Asslani se vuole tentare l'affondo sul difensore. Intanto, la squadra di Chivu vince contro il Monaco, in amichevole, con un uomo in meno (espulso Calhanoglu) e le belle reti del capitano Lautaro e di Bonny
- Da parte di Gatti parole d'amore (e da leader) alla Juventus: "Il mio no al Napoli è stata una scelta di cuore, con la maglia bianconera pensi solo a vincere". O'Riley mette la freccia: la mezzala del Brighton può arrivare con i soldi di Douglas Luiz. Vlahovic ombroso: il Milan cerca di convincere Hojlund, ma Allegri non molla Dusan. Inter, il gol è cosa di Lautaro e Bonny: nonostante l'assurda espulsione di Calhanoglu, contestata anche dal tecnico del Monaco Hutter, i nerazzurri vincono allo Stade Louis II
- L'emittente televisiva Fox News, vicina all'amministrazione Usa, rivela che l'incontro tra il presidente americano Trump e il russo Putin avverrà già alla fine della prossima settimana, il 15 agosto. Tra le opzioni considerate per ospitare il colloquio c'era anche Roma: si è parlato persino di un contatto tra il tycoon e la premier Meloni, disponibile a organizzare il summit. Tuttavia, l'agenzia russa Tass ha subito escluso la possibilità che la capitale italiana potesse ospitare il vertice. Considerato anche che sullo zar pende un mandato d'arresto
- Lo sconto di 4 punti percentuali (dal 24 al 20%) per le imprese che investono e assumono diventa operativo, ma ci sono voluti 8 mesi per scrivere le regole e fornire al sistema produttivo e ai suoi consulenti le indicazioni per il calcolo dei requisiti di accesso all'Ires premiale. Tra le novità più importanti nel decreto firmato dal viceministro all'Economia Leo, la conferma della possibilità di cumulare il taglio dell'Ires con gli altri incentivi "che abbiano ad oggetto i medesimi costi", cioè gli investimenti in beni di Transizione 4.0 e 5.0
- Emergono i primi dettagli del piano del presidente americano Trump e del russo Putin per congelare la guerra in Ucraina: per Bloomberg, Mosca manterrebbe la Crimea e il Donbass, inclusa la parte non ancora presa, e in cambio lascerebbe le altre aree occupate. L'incontro tra i due leader è previsto tra 7 giorni: il tycoon avrebbe voluto come sede Roma, ma lo zar ha rifiutato perché ritiene la premier Meloni "troppo filo-Kiev". Nel frattempo, l'esecutivo "vuole gli eurobond per comprare armi e lo scudo di difesa missilistica antirusso"
- I clown del circo Gaza, ossia l'armata formata da Pd e M5s, vanno alla guerra, tra chi vuole spedire truppe nella Striscia e chi incolpa la premier Meloni di tutto. E parte anche la petizione per fermare la partita di calcio tra Italia-Israele, valida per le qualificazioni mondiali, in programma il 14 ottobre prossimo allo stadio Friuli di Udine. Mentre il premier Netanyahu si prepara all'attacco, oggi si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere del piano dello Stato ebraico del controllo di Gaza
- Salta l'ipotesi di un vertice a Roma tra il presidente americano Trump e il russo Putin: la disponibilità da parte di Palazzo Chigi a ospitare il summit è stata accantonata, dato che per lo zar la premier Meloni "è troppo filo-Kiev". Mentre scade l'ultimatum della Casa Bianca al Cremlino, i leader cercano di trasformare una fragile apertura in un accordo politico: il premier polacco Tusk, dopo il colloquio con l'ucraino Zelensky, ha affermato che ci sono alcuni "segnali" che potrebbero preludere a un congelamento del conflitto
- Una Striscia in cerca di pace: sono ancora molti i punti aperti dell'operazione a Gaza voluta dal primo ministro Netanyahu, tra cui la fine che farà Hamas e il nodo ostaggi. L'analista Udler, ex comandante in un'unità speciale antiterrorismo delle Forze di difesa israeliane, si augura che le due parti arrivino a un accordo sulla liberazione dei rapiti. Guerra in Ucraina, il summit tra il presidente americano Trump e il russo Putin non si terrà in Europa: se si vuole congelare il conflitto, è il momento di pensare a dei compromessi
- I trumpiani europei fuggono da... Trump: il tycoon incomincia a perdere follower nel Vecchio continente, e le sue pazzie (non solo in tema di dazi) spingono i sovranisti di casa nostra a difendere ciò che hanno sempre detestato (cioè il mercato) e a combattere ciò che hanno sempre amato (il protezionismo). Guerra in Medio Oriente, Hamas legge Israele (che espone troppi dettagli sul piano di occupazione), si gode la pressione internazionale e si diletta nei dibattiti sui soldati dell'Idf allo stremo. Insomma, sa tutto dell'operazione ma non fiata
- Il presidente russo gela l'americano Trump sul vertice per l'Ucraina, che secondo il tycoon si sarebbe potuto tenere in Italia. "Il summit non sarà a Roma, la premier Meloni è troppo filo-Ucraina", fanno sapere da Mosca. Dopo l'annuncio del piano per occupare la Striscia di Gaza, Israele viene di fatto isolata dalla comunità internazionale, con il cancelliere tedesco Merz che ordina il congelamento "fino a nuovo ordine" delle forniture militari allo Stato ebraico "potenzialmente impiegabili a Gaza"
- Le Forze di difesa israeliane "sono pronte a eseguire" il nuovo piano del premier Netanyahu per l'occupazione della Striscia di Gaza. Anche le nazioni più timide con lo Stato ebraico ora condannano il progetto: Regno Unito e Germania si uniscono a Belgio e Spagna, Berlino interrompe le forniture militari. E mentre l'Onu chiede di fermare il piano, l'Italia tace. Guerra in Ucraina, l'appuntamento è... per due: il vertice per congelare il conflitto, in programma il 15 agosto, non si terrà a Roma dopo il rifiuto dei Mosca ("Meloni è troppo filo-Kiev")