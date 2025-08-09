Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 agosto: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate agli sviluppi delle guerre in Ucraina e a Gaza. Trump, che ha annunciato che il vertice con Putin si terrà in Alaska il 15 agosto, aveva sondato la possibilità di ospitarlo a Roma, ottenendo il rifiuto di Putin ("L'Italia è troppo filo-Kiev"). Tra i punti che verranno discussi, la cessione a Mosca del Donbass e della Crimea. La comunità internazionale, intanto, chiede a Netanyahu di fermare il progetto di occupazione di Gaza, con la Germania che sospende le forniture militari