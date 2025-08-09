Esplora tutte le offerte Sky
Sciopero simbolico dei bagnini oggi lungo il litorale della provincia di Rimini, dove i lavoratori del servizio di salvataggio hanno protestato per chiedere condizioni lavorative più eque. Al centro della mobilitazione, la richiesta di turni più sostenibili, nuove assunzioni e un servizio di salvataggio strutturato in maniera più sicura ed efficiente. La protesta, indetta nel pieno della stagione estiva, non ha comportato interruzioni del servizio: grazie alla precettazione disposta dalla Prefettura, i bagnini hanno comunque garantito la sorveglianza in torretta, mentre la manifestazione si è svolta in forma ordinata. Il corteo è partito intorno alle 12.30 dalla zona dei bagni 36-37 di Rimini, snodandosi lungo il litorale fino a raggiungere il piazzale Boscovich. Nessun disagio segnalato per i turisti presenti in spiaggia. Rimini, 9 agosto 2025. ANSA/Ph Dorin Mihai, Pasquale Bove ____ EN: Italy: Rimini lifeguards hold symbolic strike, no impact on beach safety. Prefect orders mandatory service RIMINI, Italy, Aug 9 (ANSA) – Lifeguards along Rimini’s coastline staged a symbolic strike on Saturday to protest working conditions during the peak summer season. The workers are demanding more manageable shift schedules, additional personnel, and improved safety protocols for rescue operations. Despite the strike announcement, no disruption to beach safety was reported. Under an order issued by the Prefect, lifeguards were required to remain at their posts, ensuring continuous coverage of the shoreline. The demonstration, which unfolded without incident, included a peaceful march beginning at 12:30 p.m. near Rimini bathing areas 36–37 and proceeding along the seafront to Piazzale Boscovich. Tourists and beachgoers were largely unaffected. Rimini (Italy) august 9 2025, ANSA/Ph Dorin Mihai, Pasquale Bove

Rimini, corteo di protesta dei bagnini sulla spiaggia. FOTO

Circa cento dei cosiddetti “marinai di salvataggio” hanno dato vita a un corteo sindacale tra i bagnanti, con bandiere e striscioni, per protestare contro una nuova organizzazione del lavoro e chiedere condizioni lavorative più eque. La questione riguarda la pausa pranzo durante la quale un bagnino deve controllare 300 metri di spiaggia contro i 150 di quelli che monitora nel servizio normale

