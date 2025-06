Estate 2025, tra bagnini e boutique: i profili di lavoro più richiesti

Introduzione

Tra afflusso di turisti, lavori stagionali e ferie dei dipendenti da coprire, con l’arrivo della stagione estiva si alza la domanda di personale in tutta Italia in diversi settori: turismo e ristorazione, servizi alla persona, negozi e così via. Per migliaia di lavoratori italiani che vanno in vacanza, migliaia di posizioni si aprono per chi è in cerca di lavoro