Lavoro, in bar e ristoranti 82mila occupati in più dal 2019. I dati

Introduzione

Il settore dei pubblici esercizi - ristoranti, pub, bar ma anche servizi di catering per eventi e mense - nel 2024, in media, ha occupato nell'anno più di 1,371 milioni di addetti, oltre 82mila in più rispetto al 2019, per un incremento del 6,4% a livello nazionale. A stimarlo è stata la Fiepet, l'associazione dei pubblici esercizi Confesercenti, in un approfondimento condotto sulla base dei dati camerali e del registro Asia.