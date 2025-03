I giovani lasciano il proprio lavoro per mancanza di riconoscimento

Lo rivelano i report di Deloitte, McKinsey, Gallup e Global Workforce Hopes and Fears Survey: il burnout, l’assenteismo e il turnover sono i sintomi evidenti di un sistema che non funziona più così bene

Il 72% dei giovani della Generazione Z ritiene fondamentale lavorare in un ambiente che promuova valori condivisi: creatività, autonomia e rispetto ai modelli lavorativi tradizionali. Lo rivela un sondaggio globale condotto da Deloitte, nel 2023. Secondo i dati raccolti, inoltre, il 55% dichiara di voler lasciare il proprio impiego entro due anni se non si sente coinvolto o valorizzato.

Burnout e turnover

Secondo quanto emerge, quando il lavoro non è allineato con i valori e i talenti di una persona, i costi dei singoli e delle organizzazioni per il sostentamento del lavoro sono necessariamente elevati, in termini di salute, creatività e produttività. Come riporta il Corriere della Sera, il burnout, l’assenteismo e il turnover sono i sintomi evidenti di un sistema che non funziona più. Uno studio McKinsey del 2023 ha rilevato che il 40% dei giovani che lascia il proprio lavoro lo fa per mancanza di significato e riconoscimento.