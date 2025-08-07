Rimini, sciopero bagnini il weekend prima di Ferragosto: ecco perché

La mobilitazione proclamata dalla Filcams-Cgil è legata alla vertenza che, da un paio di stagioni, "riguarda la sicurezza della balneazione sulle coste della provincia di Rimini". Nelle prossime ore è previsto anche il confronto tra il sindacato e i marinai di salvataggio per fare il punto e capire come procedere

Mauro Vanni: "nessuno ci ha convocato"

Per questo, garantisce il sindacato, "è stato proclamato lo sciopero di sabato: per chiedere condizioni che garantiscano davvero la sicurezza della balneazione e per dire no alle speculazioni economiche sul demanio pubblico". Mauro Vanni, bagnino e presidente di Confartigianato imprese balneari, ha dichiarato a Il Resto del Carlino di Rimini: “Nessuno ci ha convocato per organizzare i servizi minimi. Abbiamo chiesto informazioni alla Prefettura ma non ci hanno dato comunicazioni. Per noi sarà una normale giornata lavorativa". Comunque, punge Vanni, "l'ordinanza è nazionale, in tutti i litorali d'Italia i periodi di servizio sono gli stessi. Ma solo qui da noi scioperano", chiosa.