Sciopero Ryanair in Spagna a Ferragosto: date e orari

Il sindacato Ugt ha annunciato la convocazione di uno sciopero del personale di terra di Ryanair in Spagna, con data di inizio fissata per venerdì 15 agosto. In un comunicato, Ugt spiega che la protesta si terrà in tre fasce orarie (ore 5-9, 12-15 e 21-23:59) nei giorni 15, 16 e 17 agosto e poi tutti i mercoledì, venerdì, sabati e domeniche fino al 31 dicembre 2025.