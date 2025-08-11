La denuncia in Puglia: "1,50 euro per togliere pomodorini dalla pizza"

Esplora tutte le offerte Sky
Puglia, la denuncia di Elena Di Liddo: "1,50 euro per togliere i pomodorini dalla pizza"

Cronaca

La nuotatrice ha pubblicato una storia su Instagram per raccontare quanto accaduto in una pizzeria di Bisceglie: "Pagare per ciò che non ho mangiato è triste e vergognoso"

Disavventura per la nuotatrice italiana Elena di Liddo, vincitrice di numerose medaglie tra Giochi del Mediterraneo e Universiadi. L'atleta ha scatenato una vibrante polemica social dopo aver condiviso lo scontrino di una pizzeria di Bisceglie in cui le è stato chiesto di pagare 1,50 € in più per i “pomodorini tolti” dalla pizza, un ingrediente di fatto non consumato.

L'appello sui social e la rabbia per i nuovi supplementi

Nella sua story su Instagram, Di Liddo si è detta profondamente irritata: "Pagare 1,50 € per una cosa che non ho neanche mangiato è veramente triste e a tratti vergognoso. Al limite del legale?". L’atleta ha inoltre sottolineato come certe usanze – simili a pagare un bicchiere d’acqua al bar insieme al caffè – lascino un sapore amaro più del conto stesso. Il caso è solo l’ultimo di una serie di “scontrini pazzi” che circolano sul web: da supplementi per una spolverata di pepe, a sovrapprezzi per tagli di pane o piatti extra, episodi che mettono in discussione i confini tra politica dei prezzi legittima e eccesso che erode la fiducia tra cliente e locale.

