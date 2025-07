Ponza, scontrino da 923 euro per un pranzo con aragosta

Lifestyle

Un po' bar, un po' bistrot, un po' laboratorio e un po' negozio. Una moda, quella del Flowers bar o Food garden, che arriva dagli States e che ha conquistato il Bel Paese. Oasi culinarie e floreali dove fare colazione, pranzare, prendere un aperitivo o cenare circondati dal colore e dal profumo di fiori che possono essere acquistati. Questa settimana per la rubrica viaggi ON THE ROAD abbiamo attraversato l'Italia alla ricerca dei locali più suggestivi per una pausa bucolica in città a cura di Costanza Ruggeri