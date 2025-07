Mangiare bene è la chiave per una vacanza perfetta

Per il 64% degli italiani avere uno stomaco appagato è il segreto del successo di una vacanza. Un abitante del Bel Paese su tre sogna un’esperienza gourmet durante le ferie e l’87% sceglie ristoranti tipici, guidato da recensioni vere e piatti locali, non dai trend social. L’Italia rimane la meta per eccellenza: sette su dieci hanno scelto di restare entro i confini nazionali per queste vacanze estive. Regina del gusto la Sicilia seguita da Puglia, Toscana e Sardegna