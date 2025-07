Lainate, bambino in bici contro furgone parcheggiato: multato il padre

L'uomo, che aveva chiamato i vigili urbani per segnalare il mezzo che invadeva parzialmente le strisce pedonali, si è visto recapitare a casa una multa di 38,45 euro per non aver evitato che il minore non mantenesse il controllo della bicicletta

Ha avuto un effetto boomerang la chiamata ai vigili urbani da parte di un uomo per segnalare un furgone parcheggiato parzialmente su un passaggio pedonale. La vicenda è avvenuta a Lainate, in provincia di Milano, dove un bimbo di 8 anni in sella alla sua bicicletta è andato a sbattere contro il veicolo, per il quale il padre ha chiamato i vigili e chiesto la rimozione. Due mesi dopo è arrivata la sorpresa: una multa di 38,45 euro perché l’uomo non ha evitato che "il minore commettesse la seguente violazione: non mantenere il controllo del velocipede che conduceva”, come riporta il Corriere della Sera .

La motivazione della multa e le polemiche

Il bambino nell’impatto si è procurato alcune escoriazioni, e se fosse stato portato al pronto soccorso “gli avrebbero dato 5 giorni di prognosi – racconta il padre al quotidiano –. Non vado a congestionarlo per un'escoriazione da cerotto". Sull'ipotesi di fare causa al Comune: "Non ho optato per questa eventualità: era una questione di senso civico". Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Lainate Alberto Landonio – si legge sul Corriere - spiegando che "la polizia locale ha applicato una parte del codice della strada, che prevede che si debba essere in grado di controllare il mezzo che conduce sulla strada", e aggiungendo che non c'è nessun intento punitivo perché "le norme vanno applicate", e garantisce che "quel camion è stato multato". In ogni caso il padre del bimbo ha dichiarato che pagherà quella multa ma ha mandato una Pec al Comando della polizia locale e al sindaco stesso per chiedere spiegazioni.