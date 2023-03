Meloni: è speranza di pace e opportunità per futuro

"L'Ucraina è per noi una speranza di pace e un'opportunità

per il futuro. Quando la guerra finirà - e io mi auguro che accada presto - le imprese italiane saranno pronte a cogliere la sfida per far rinascere l'economia di Kiev". Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a Il Piccolo di Trieste. "Siamo gia' al lavoro, martedi' scorso il presidente Volodymyr Zelensky al telefono mi ha manifestato il suo grande apprezzamento per la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in programma a Roma il 26 aprile sarà l'occasione per rafforzare i rapporti tra Kiev e le imprese italiane", aggiunge. "Per le aziende del Friuli Venezia Giulia, per Trieste e il suo porto, per la naturale proiezione di questa regione verso l'Est, sarà una possibilità da cogliere. Ma ripeto, prima bisogna costruire la pace e poi ricostruire l'Ucraina".