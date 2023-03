10/10 ©Ansa

Con meno entrate nelle casse statali, oltre ai problemi per la cittadinanza, la Russia potrebbe dover faticare di più anche nel conflitto ucraino. In gioco c’è la sua capacità di reggere finanziariamente lo sforzo militare in uno scontro con Kiev di cui al momento non si vede la fine. Non ne fa segreto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov (in foto): "Questa guerra ibrida che hanno scatenato contro il nostro Paese durerà per lungo tempo", ha detto, avvertendo che "abbiamo bisogno di fermezza, fiducia, concentrazione e unità attorno al presidente"

