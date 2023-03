1/10 ©Ansa

Le sanzioni imposte contro Mosca per la guerra in Ucraina hanno cambiato i consumi in Russia. Come riporta il Corriere della Sera, i prezzi dei prodotti di prima necessità salgono, ma non è solo questo l'unico mutamento che si può notare nei mercati e nei centri commerciali. I beni non mancano, anche se non sono più quelli di importazione, ma quasi esclusivamente made in Russia

Ue, c’è un accordo sul decimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Ecco le misure presenti