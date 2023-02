"Siamo preoccupati che la Cina stia considerando di inviare armi alla Russia". Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, in un briefing con la stampa ribadendo tuttavia la convinzione di Washington che questo non sia ancora avvenuta. "Pechino ha tuttavia fornito altre forme di aiuto a Mosca nella sua guerra contro l'Ucraina ed non è stata un attore trasparente", ha sottolineato. Intanto da Mosca il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che Vladimir Putin è aperto a contatti ma che il negoziato proposto da Francia e Germania non è percorribile perché le due nazioni non sono neutrali.

