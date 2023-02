Zelensky si dice aperto a colloqui con la Cina

Il presidente ucraino alla vigilia dell'anniversario dell'invasione russa ha anche dichiarato di essere aperto a colloqui con la Cina, un alleato chiave della Russia, anche se ha detto di non aver ancora visto la proposta del Paese per negoziare la fine della guerra, scrive il New York Times. La Cina ha cercato di convincere Mosca e Kiev ad avviare colloqui di pace, pur mantenendo le sue relazioni con la Russia. Pechino ha dichiarato che nei prossimi giorni presenterà una proposta per porre fine alla guerra attraverso i negoziati. In una conferenza stampa congiunta a Kiev con il primo ministro spagnolo in visita, Pedro Sanchez, Zelensky ha detto che avrebbe fatto altri piani per incontrare i leader cinesi dopo aver visto un piano concreto del Paese su come porre fine all'attacco della Russia all'Ucraina. L'interesse della Cina per l'Ucraina, ha detto oggi Zelensky, è "generalmente non negativo". "Per noi e' importante che tutti i Paesi siano dalla nostra parte, dalla parte della giustizia", ha detto Zelensky, aggiungendo che un incontro con la Cina sarebbe "nell'interesse dell'Ucraina di oggi".