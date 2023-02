Un anno di guerra in Ucraina, le fasi del conflitto. FOTO

2/12 ©Ansa

Nei momenti di maggior successo dell’offensiva russa, Mosca era riuscita a controllare il 27% dell'Ucraina. Oggi ne occupa tra il 15% e il 20%. Il blitz di tre giorni che aveva in mente Putin non è andato come sperava. L’Ucraina non è ancora capitolata e non sembra voler cedere nemmeno un centimetro di terra. Dalle offensive russe alle controffensive ucraine, dall'assedio dell'acciaieria Azovstal alle fossi comuni di Bucha: le fasi principali del conflitto

La storia di Zelensky, da ex comico a presidente