L’arsenale è praticamente infinito, eppure non basta: è impossibile dare un resoconto esaustivo dell'enorme quantità di armi fornite dall'occidente all'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, quando un anno fa iniziò l’invasione russa. Per qualità e quantità la mole di mezzi militari ha reso l'esercito ucraino il 15esimo al mondo. Senza gli aiuti di almeno 30 paesi occidentali Kiev sarebbe caduta in poche settimane

